Боевики снова не пропустили наблюдателей ОБСЕ через свой блокпост

Боевики в оккупированном Донбассе продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В Петровском районе Донецка сепаратисты не пропустили представителей СММ ОБСЕ через блокпост, ссылаясь на запрет своего командира. Об этом говорится в отчете миссии.

"На блокпосте вблизи автобусной остановки в микрорайоне "Трудовские" в Петровском районе подконтрольного "ДНР" Донецка (20 км к юго-западу от Донецка) член "ДНР" заявил, что они получили от своего командира приказ не пропускать патрули миссии на территорию микрорайона", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США требуют от России прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Российский офицер, присутствовавший на месте не смог урегулировать ситуацию, и сообщил наблюдателям, что в этом районе якобы есть снайперы Вооруженных сил Украины.

"Позже представитель Российской Федерации при СЦКК выразил сожаление о том, что произошел этот инцидент", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня на территории подконтрольной "ДНР" Ясиноватой двое боевиков обстреляли патруль ОБСЕ, после чего атаковали машины наблюдателей.