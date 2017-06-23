Аваков: Суды выносят приговоры только по 2% коррупционных дел

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что лишь в 2% коррупционных расследований дело доходит до приговора суда. Об этом он сказал, выступая в Полтаве, передает 112 Украина.

"Недавно посмотрели, с начала независимости у нас много заявлено о коррупционных преступлениях. Каждый день мы с генпрокурором объявляем одно или другое: крупные или не очень взятки или взяточники. Но если объективно посмотреть на состояние дел, то только 2% по коррупционным преступлениям доходят до суда и получают приговор суда", - сказал министр.

Напомним, директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж сравнил борьбу с коррупцией в Украине со спортивной рыбалкой – "поймали, сфотографировали, отпустили".