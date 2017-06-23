СМИ: Подорвать в Киеве пытались директора севастопольского дачного кооператива

Возможно, до столицы докатились разборки за элитную недвижимость в Крыму

Во взорванном в центре Киева внедорожнике находился директор севастопольского дачного кооператива Гайдук. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook.

"В центре Киева произошел взрыв у машины учредителя дачного кооператива под Севастополем - разборки за самый дорогой участок недвижимости Севастополя проходят в столице Украины", - написал журналист.

По данным Бутусова, кооператив Гайдука является одним из самых дорогих и престижных участков земли в Крыму, который расположен на земле национального заповедника "Херсонес-Таврический" на самом берегу моря. Членами кооператива и владельцами роскошных особняков является севастопольская элита: бывшие руководители судов, прокуратуры, СБУ, СЭС Севастополя.

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"Очевидно, что в Крыму начался новый виток бандитских войн, в результате передела собственности, начатого российскими властями. Камни продолжают лететь на крымчан... Камни и бомбы из России. Ведь украинцам, разумеется, нет никакого смысла воевать за имущество на оккупированной врагом территории. Так что российская версия тут однозначно", - резюмирует Бутусов.

Журналист допускает, что целью взрыва было не убийство, а запугивание Гайдука.

Напомним, утром 23 июня в центре Киева произошел взрыв возле машины Toyota Land Cruiser. Автомобиль получил незначительные повреждения. По данным полиции пострадал предприниматель 1970-го года рождения. Взрыв произошел, когда он сел в автомобиль.