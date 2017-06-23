Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 23 июня
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 23 июня
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 23 июня

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 23 июня

23.06.17 239
000

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Боевики снова не пропустили наблюдателей ОБСЕ через свой блокпостВ Авдеевке уже больше двух недель нет газаСША требуют от России прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 6129
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 2126
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 14047
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2728
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2653
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2480
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1581
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1859
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 3137
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1903
  1. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 6504 / 7075
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2396 / 8727
  3. Отныне счетчики тепла и воды должны быть в каждой квартире 2372 / 2564
  4. Депутаты обязали украинцев жить только в теплых домах 1576 / 1761
  5. В столичном метро погиб очередной зацепер 1534 / 1653
  6. В центре Киева взорвали внедорожник 1324 / 1508
  7. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1147 / 1211
  8. Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой 1094 / 1242
  9. Киевские судебные эксперты могут сесть на десять лет 1043 / 1182
  10. Юлия Савостина: «И рынок, и покупатели созрели к тому, чтобы появился своеобразный «ревизор» по рынку украинских товаров» 1037 / 1262
  1. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 55 / 7075
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 23 / 8727
  3. Отныне счетчики тепла и воды должны быть в каждой квартире 15 / 2564
  4. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 9 / 1229
  5. Официально: коты могут жить в киевских подвалах 7 / 704
  6. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 7 / 2126
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 6 / 3958
  8. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 5 / 1223
  9. Депутаты обязали украинцев жить только в теплых домах 5 / 1761
  10. Грибаускайте хочет усиления санкций против России 5 / 456
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.