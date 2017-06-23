Британская полиция назвала причину пожара в лондонской многоэтажке

Трагедия началась с возгорания холодильника в одной из квартир

Лондонская полиция официально сообщила, что причиной пожара в многоэтажном доме GrenfellTower, стало возгорание холодильника в одной из квартир. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Кроме того, в полиции подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Напомним, в ночь на 14 июня многоэтажный жилой дом GrenfellTower в Лондоне охватил пожар, который продолжался более суток. Количество жертв пожара достигло 79 человек.