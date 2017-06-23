Тука: Деоккупация Донбасса не означает полномасштабную войну

Принятие закона о деоккупации Донбасса не означает, что Украина начнет полномасштабную войну.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает ТСН.

"В преамбуле этого законопроекта четко написано о приверженности мирному решению проблемы и последовательности согласно Минским договоренностям", - сказал он.

Законопроект предусматривает, что все военно-гражданские администрации будут подчиняться командующему Оперативного штаба, который будет создан.

"Территория в преамбуле (законопроекта) признана оккупированной, кем именно – не названо", - подчеркнул заместитель министра.

Тука отметил, что предложенный законопроект – это лишь "черновой вариант", его еще будут обсуждать и учтут мнения экспертов и общественности.

Напомним, журналисты получили проект концепции закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей". Его текст пока что состоит из преамбулы и шести пунктов.

