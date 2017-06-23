Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что государству в транспортной отрасли было нанесено убытков от коррупции на более чем 1,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Общая сумма нанесенного ущерба из-за коррупции, установленная детективами НАБУ в транспортной отрасли, превышает 1,5 млрд грн. Для его возмещения арестовано имущество и денежные средства на сумму более 200 млн грн", - говорится в сообщении.

Чаще всего коррупционные преступления связанны с закупками товаров, работ и услуг по завышенным ценам, а также хищением государственного имущества.

В совершении ряда преступлений задействованы компании, зарегистрированные в других странах. Для выяснения обстоятельств совершения этих преступлений детективы НАБУ направили в течение 2016-2017 года запросы об оказании международной правовой помощи в компетентные органы семи государств, но ответов на них пока не получили.

Для прекращения действия коррупционных схем, по которым государственные предприятия в области терпят убытки, НАБУ подало в суд иски о признании недействительными сделок между Администрацией морских портов Украины и Госадминистрацией железнодорожного транспорта на общую сумму более 860 млн грн.

Кроме того, более 20 млн грн взыскано в государственный бюджет по приговору Соломенского районного суда, который вступил в законную силу.

"Средства конфискованы в рамках расследования детективами Национального антикоррупционного бюро Украины дела по фактам злоупотребления должностными лицами Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (ныне ПАО "Укрзализныця"), которое началось в марте 2016 года", - сообщает пресс-служба агентства.

Один из подозреваемых оказал следствию ценную информацию и заключил соглашение о признании виновности, что позволило суду вынести обвинительный приговор и обеспечило конфискацию средств в размере, который полностью компенсирует ущерб, причиненный государственному предприятию через коррупционную схему.

В общем, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют коррупционные преступления в транспортной отрасли в рамках более 20 уголовных производств. Досудебное расследование по четырем из них завершено. Обвинительные акты в отношении девяти лиц направлены в суд.







Источник: facebook.com/nabu.gov.ua