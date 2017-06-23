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Главная » Страна » Видео Садовый согласился на предложение обладминистрации о вывозе мусора из Львова
<span class="label red">Видео</span> Садовый согласился на предложение обладминистрации о вывозе мусора из Львова
Андрей Садовой / Фото: ipress.ua

Видео Садовый согласился на предложение обладминистрации о вывозе мусора из Львова

Мэр заявил, что город вынужден "откупиться" для снятия "блокады"

23.06.17 253
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Мэр Львова Андрей Садовый согласился на предложение по решению мусорного кризиса от главы Львовской обладминистрации Олега Синютки.  В следующий четверг на пленарном заседании горсовет должен официально закрепить соглашение. Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном на странице партии "Самопомич" в Facebook .

При этом возникшую ситуацию мэр Львова сравнил с осадой города в древние века

"В древние века враждебные силы осаждали наш город, когда оставляли людей без еды, без воды, когда ставили город на грань выживания, когда город мог оказаться в эпидемиях и болезнях. Тогда был выбор: город будет сожжен или будет разрушен, нужно просто заплатить деньги и откупиться. Но это были древние времена. В новейшей истории мы имеем уникальный пример, когда наместник Президента озвучивает предложение, ультиматум, что город должен заплатить средства, чтобы избежать дальнейшей блокады, которая может привести к большим угрозам, эпидемиям и болезням", - написал Садовый.

Садовый добавил, что в условиях критической ситуации с вывозом мусора, не остается других вариантов кроме как принять предложение обладминистрации.

"Это не ультиматум Садовому - это ультиматум общине Львова. Я убежден, что в этой ситуации мы должны принять это предложение, мы должны заплатить деньги, мы должны иметь возможность нормально жить и развиваться, потому что наша задача - сохранить людей", - подчеркнул мэр.

Напомним, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовичской свалке в мае 2016 года, после которого на полигоне прекратили отгружать отходы. Львовская власть пыталась договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулась на протесты тамошних жителей и, по утверждению львовских властей, саботаж со стороны власти.

22 июня глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка предложил мэру Львова Андрею Садовому передать в управление ЛОГА вывоз твердых бытовых отходов из Львова.

В предложении указано, что власти области обязуется вывезти накопленный мусор из Львова за 20 дней, и до 2019 года ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области. В свою очередь, Львову предлагают выделить 300 млн грн субвенции в год на вывоз отходов и передать во временное управление области коммунальное предприятие "Львовспецкоммунтранс".

Синютка дал властям Львова 30 дней для ответа на предложение.

 

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