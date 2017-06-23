Хаг: На прошлой неделе в Донбассе погибли четверо мирных жителей

На прошлой неделе в Донбассе погибли четверо гражданских лиц, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг на брифинге по скайп-связи в Киеве, передает УНИАН.

"На прошлой неделе четыре человека погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрелов", - отметил Хуг.

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Зампредседателя СММ ОБСЕ отметил, что постоянные обстрелы неизбежно приводят к жертвам среди гражданского населения.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, по состоянию на 17 июня 2017 года конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, еще 222 человека получили ранения.