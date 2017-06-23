Турчинов: Законопроект о реинтеграции Донбасса уже готов

В ближайшее время Совет национальной безопасности рассмотрит законопроект о реинтеграции подконтрольных боевикам районов Донецкой и Луганской областей, после чего президент направит документ в Верховную Раду. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.

"Закон готов, сейчас эксперты по вопросам безопасности и правоведы отрабатывают отдельные его детали, и в ближайшее время, вы знаете, что президент уже вернулся с очень важной заграничной командировки, у нас будет проведен о заседание СНБО, и после одобрения этого закона на СНБО он будет направлен президентом в Верховную Раду", - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО Украины добавил, что надеется на принятие Верховной Радой этой законодательной инициативы еще на текущей сессии.

"Я очень надеюсь, что депутаты, которые настроены на то, чтобы не только отдыхать, но и поработать, все-таки смогут его принять еще на этой сессии. Я их об этом очень прошу", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

Журналисты получили проект концепции закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", которая состоит из преамбулы и шести пунктов.