Луценко пригрозил и дальше инициировать снятие неприкосновенности с депутатов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в перспективе возможны дальнейшие представления в парламент о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Об этом он заявил во время совещания прокуроров в Житомире, передает "112 Украина".

Генпрокурор подчеркнул, что у него много работы по борьбе с теми, кто пытается остановить громкие расследования.

"У меня масса работы по противодействию различным обстоятельствам, которые хотят остановить резонансные расследования. Поверьте, что для того, чтобы подать в Верховную Раду пять представлений, а в перспективе еще, у меня очень много времени отнимает", - сказал он.

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Напомним, накануне в Раду поступили пять представлений на снятие неприкосновенности с депутатов.