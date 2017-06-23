Луценко пригрозил и дальше инициировать снятие неприкосновенности с депутатов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в перспективе возможны дальнейшие представления в парламент о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Об этом он заявил во время совещания прокуроров в Житомире, передает "112 Украина".
Генпрокурор подчеркнул, что у него много работы по борьбе с теми, кто пытается остановить громкие расследования.
"У меня масса работы по противодействию различным обстоятельствам, которые хотят остановить резонансные расследования. Поверьте, что для того, чтобы подать в Верховную Раду пять представлений, а в перспективе еще, у меня очень много времени отнимает", - сказал он.
Напомним, накануне в Раду поступили пять представлений на снятие неприкосновенности с депутатов.