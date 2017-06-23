Луценко рассказал подробности дела против главреда Страны.ua Гужвы

Это не первое дело против Гужвы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал подробности дела о вымогательстве главным редактором издания "Страна.ua" Игорем Гужвой у народного депутата 20 тысяч долларов за неопубликование компрометирующих материалов.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Житомире, передают СМИ.

"Вчерашнее дело также начинала ГФС, так как органы правопорядка получили заявление от народного депутата Украины о том, что с него требовали сумму в 20 тысяч долларов за неразмещение господином Гужвой на своих медиа-ресурсах материалов компрометирующего характера. Народный депутат предпочел избежать публикаций, дискредитирующих его личную и публичную жизнь", - рассказал Луценко.

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"Это дело было зарегистрировано и предоставлено ГФС, вместе с ними оперативно работала СБУ, Нацполиция, а процессуальное руководство осуществляла столичная прокуратура", - добавил Луценко.

"Раньше был зафиксирован факт вымогательства этих средств, 20 тысяч долларов, а вчера посредник господина Гужвы, им назначенный, получил 10 тысяч долларов от суммы вымогательства, а также в пакете, в котором был вмонтирован радиомаяк, занес в кабинет господина Гужвы, где позже появились правоохранители и обнаружили данные средства в портфеле господина Гужвы", - рассказал Луценко.

"Могу утверждать, что при обысках у Гужвы свобода слова не пострадала. Ее там не нашли", - заявил генпрокурор.

"Это не единственное уголовное производство в отношении него (Гужвы – ред.). Еще в прошлом году начато производство ГФС против господина Гужвы по обвинению в предполагаемом уклонении от (уплаты) налогов в размере 94 млн гривен", - напомнил генпрокурор.

Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько.