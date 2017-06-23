Правительство предлагает повысить страховой стаж до 25 лет

Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде повысить минимальный страховой стаж необходимый для выхода на пенсию до 25 лет с 2018 года, отменить налогообложение пенсий и пенсии за выслугу лет.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Министерства социальной политики Украины, правительственный проект пенсионной реформы предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года пенсий с использованием: единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме 3 тыс. 764,4 грн; коэффициента стоимости 1 года страхового стажа, пониженного с 1,35 до 1 (единицы).

Кроме того, планируется поглощение имеющихся в структуре пенсионной выплаты временных повышений, надбавок, фиксированных индексаций.

При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, и будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года - показатель средней заработной платы за 3 последних года.

Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 года выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.

Пересмотр условий назначения пенсии по возрасту с 1 января 2018 года: в 60 лет выходить на пенсию могут те граждане, которые будут иметь 25 лет страхового стажа.

Минимальный страховой стажа ежегодно увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.

В 63 года на пенсию могут выходить те лица, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно).

В 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, а не 16 лет.

Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.

Пересматриваются также условия индексации пенсий и ежемесячных страховых выплат. Так, в 2019-2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров.

Ежегодно с 2021 года показатель средней зарплаты пересматриваться на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% индекса потребительских цен.

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Пакет законопроектов по пенсионной реформе также предусматривает ликвидацию специальных пенсионных режимов для государственных служащих (кроме тех, кто имел необходимый стажа на 1 мая 2016 года), ученых, лиц местного самоуправления, прокуроров, депутатов, журналистов.

В Налоговый кодекс Украины предлагается внести изменения относительно отмены налогообложения пенсий за особые заслуги (для Героев Украины).

Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов), оставив льготный выход на пенсию только для: чернобыльцев, матерей, которые воспитали 5 детей и инвалидов с детства (в 50 лет); военных - участников боевых действий (55 лет); лилипутов и людей с диспропорциональной карликовостью.

Предполагается поручить Кабмину до 1 октября подготовить отдельный законопроект по осовремениванию пенсий военным и в течение 6 месяцев подготовить отдельный закон о введении профессиональной пенсионной системы для лиц моложе 35 лет.

Напомним, украинские заробитчане могут получать пенсию.