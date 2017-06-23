Шкиряк считает Украину одной из ведущих стран по соблюдению свободы слова

Украина сегодня по уровню соблюдения свободы слова является одной из ведущих стран в мире.

Об этом советник главы МВД Зорян Шкиряк сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня разворачивается истерия по поводу ущемления свободы слова и так далее. Хочу ответственно заявить, что сегодня Украина в смысле соблюдения свободы слова является одной из ведущих стран мира, и, по большому счету 80-90 % СМИ в основном высказывают критическую позицию в отношении действий власти, президента, Кабмина, МВД, ГПУ, СБУ и так далее", - сказал Шкиряк.

Говоря о деле главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, советник министра отметил, что связано оно "исключительно с банальным уголовным преступлением, которое не имеет никакого отношения к журналистике".

Напомним, главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужву задержали за вымогательство.