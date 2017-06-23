Украина подала апелляцию в суд Лондона по долгу перед Россией в $3 млрд

Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску России к Украине относительно еврооблигаций на 3 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Сегодня Министерство финансов Украины подало от имени Украины в английский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения английского Суда, принятого 29 марта 2017 года судьей Блэром в судебном процессе в отношении еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов США (так называемый "российский долг")", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в срок. Слушание предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.

Напомним, Высокий суд Лондона 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на 3 млрд долларов. В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Как известно, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 г. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

В декабре 2015 г. Кабинет министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.