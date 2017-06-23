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Луценко пообещал не сажать Тимошенко

Луценко пообещал не сажать Тимошенко
Юрий Луценко / Фото: president.gov.ua

Генпрокурор заверил, что уголовного производства в отношении экс-премьера по "газовому делу" не будет

23.06.17 906
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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра, лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко за подписание газового контракта с Россией в 2009 году быть не может.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире, передают СМИ.

"Я считаю, что политик должен нести политическую ответственность за свои решения... Я помню, как Юлия Владимировна бурно реагировала на критику и говорила, что семейство Луценко назначено Порошенко (президентом Украины – ред.) для политических репрессий лично против нее. Поэтому как представитель семейства, которое лично репрессирует Юлию Владимировну, сообщаю окончательно: в этой стране дважды не судят", - пообещал генпрокурор.

"Никакого уголовного производства в отношении Юлии Владимировны по "газовому делу" быть не может", - заявил Луценко.

Напомним, в 2009 году экс-премьер-министр Тимошенко и бывший тогда премьер-министром России Владимир Путин подписали газовый контракт, который обязал Украину ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа в течение 10 лет (2010-2020 годы).

В июне 2014 года были инициированы взаимные иски в Стокгольмский арбитраж со стороны национального Нафтогаза Украины и Газпрома. Украинская сторона потребовала пересмотреть условия упомянутого контракта. В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма проходили слушания по газовому спору об условиях контракта, заключенного между компаниями в 2009 году.

По данным украинской компании, на 29 мая 2017 года сумма претензий Нафтогаза к Газпрому по контракту на закупку газа составляла $30,3 млрд (из которых $14,1 млрд представляют требования о пересмотре цены за приобретенный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны Газпрома к Нафтогазу - $47,1 млрд.

31 мая Нафтогаз получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в части контракта на покупку газа, содержащее оценку судом всех юридических и фактических вопросов дела. Этим решением арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского Газпрома с учетом рыночных условий. Также требование Газпрома, согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд кубометров газа или платить за него, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати"), отменено отдельным решением арбитража. Кроме того, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза и полностью отменил запрет со стороны Газпрома на реэкспорт природного газа.

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