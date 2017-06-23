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Ситуация в Донбассе

Пророссийские террористы 18 раз обстреляли опорные пункты ВСУ в Донбассе

Пророссийские террористы 18 раз обстреляли опорные пункты ВСУ в Донбассе
Фото: Пресс-центр штаба АТО

Стреляли из артсистем, минометов и стрелкового оружия

23.06.17 15
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В пятницу, 23 июня, пророссийские террористы 18 раз обстреляли опорные пункты ВСУ на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В частности, на Приморском направлении боевики два раза открывали огонь по оборонным укреплениям ВСУ. Оба обстрела были осуществлены противником из 122-мм артиллерийских систем, из которых боевики еще ночью ударили по украинским позициям в районе Широкино и Водяного.

На Донецком направлении пророссийские боевики стреляли северо-восточнее Авдеевки - вблизи поселков Каменка и Новоселовка Вторая. Еще до рассвета боевики трижды открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку этих населенных пунктов из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксировано наибольшее количество вражеских обстрелов. В частности, в районе Бахмутской трассы незаконные вооруженные формирования неоднократно накрывали плотным огнем позиции ВСУ вблизи Крымского из минометов калибра 120 и 82 мм, 122-мм артиллерии.

Там же, из 120-мм минометов противник бил по опорным пунктам неподалеку Новотошковского, а в Попаснянском районе - вблизи Новоалександровки. Кроме того, боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров в районе Новозвановки, Счастье, Лобачева и Нижнетеплого.

Напомним, в Авдеевке уже больше двух недель нет газа

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