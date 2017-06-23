Приватбанк докапитализируют на 38,5 млрд грн

Государство вынуждено внести в капитал банка для покрытия убытков

Правительство приняло решение о дополнительной докапитализации Приватбанка на 38,5 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщает пресс-служба Минфина.

"Правительство приняло решение, важное решение, о дополнительной капитализации Приватбанка на сумму 38,5 млрд грн", - сказал он.

Он напомнил, что анализ потребности Приватбанка в дополнительном капитале проводил независимый аудитор - компания E&Y.

"Решение о докапитализации принято на основании предложения Национального банка, а также рекомендаций экспертно-аналитического совета. Докапитализация проводится в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего госзайма. На первом этапе предусматривается выпуск ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн. Это достаточно большая сумма денег, которую государство вынуждено внести в капитал банка для покрытия убытков", - уточнил Данилюк.

Министр отметил, что, по словам аудитора, качество кредитного портфеля оказалось хуже, чем ожидалось на момент перехода банка в государственную собственность.

Напомним, в конце 2016 года Минфин уже докапитализировал Приватбанк на 107 млрд грн.