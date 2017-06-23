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В Украине могут отменить отменить плату за акцизную марку на алкоголь и сигареты

В Украине могут отменить отменить плату за акцизную марку на алкоголь и сигареты
Фото: kyivsta.gov.ua

Первые 180 календарных дней система будет действовать в тестовом режиме

23.06.17 2281
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Правительство предлагает отменить плату за акцизную марку для производителей и импортеров алкоголя и сигарет.

Соответствующий законопроект Кабинета министров №6545-1 зарегистрирован в Верховной Раде 21 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"В результате запуска автоматизированной системы контроля оборота подакцизных товаров акцизная марка перестанет быть документом строгой отчетности. Акцизная марка останется специальным знаком, который будет подтверждать уплату налога. Таким образом, марка может стать как бумажным знаком, так и нанесенным на пачку или этикетку", - отмечается сопроводительной записке к документу.

Правительство также предлагает отменить действующий на сегодня электронный реестр товарно-транспортных накладных на отпуск спирта и ликеро-водочных изделий.

Кабинет министров предлагает ввести электронную акцизную накладную на перемещение сигарет, спирта и ликеро-водочных изделий, которую будут заполнять продавцы, имеющие лицензии на реализацию соответствующих товаров. После заполнения электронной акцизной накладной субъекты хозяйствования будут регистрировать ее в Едином реестре акцизных накладных.

Подтверждением о внесении акцизной накладной в Единый реестр акцизных накладных будет квитанция в электронном виде, которую продавец товаров сможет получить в течение операционного дня.

Кроме того, в проекте закона прописан механизм заполнения электронных акцизных накладных.

Порядок ведения Единого реестра акцизных накладных будет утверждать Кабмин.

Правительство предусмотрело запрет транспортировки спирта и ликеро-водочных изделий без акцизных накладных, зарегистрированных в Едином реестре акцизных накладных.

Первые 180 календарных дней система будет действовать в тестовом режиме, в течение которого не будут применяться штрафы за нарушение сроков регистрации акцизных накладных и корректировку расчетов в Едином реестре акцизных накладных

Согласно разработанному документу, автоматизированная система контроля оборота спирта, алкоголя и сигарет позволит четко прослеживать движение этих товаров от производителя или импортера к моменту их реализации субъектам розничной торговли. Правительство ожидает сокращение теневого рынка подакцизных товаров и увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет четкого контроля оборота алкоголя и сигарет.

Напомним, Кабмин пока не собирается повышать акцизы на алкоголь

 
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