На базе мариупольского батальона полиции произошел взрыв

В Мариуполе Донецкой области на базе дислокации батальона приданных сил полиции произошел взрыв.
Об этом сообщили в областной полиции.
По предварительным данным, в месте расположения полицейских приданных сил в Приморском районе города взорвался боеприпас.
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О пострадавших и повреждениях не сообщается.
По факту взрыва проводится проверка, полиция предварительно квалифицировала инцидент как несчастный случай.
Напомним, приданные силы - это подразделения, которые переходят во временное подчинение командиров для усиления во время выполнения боевых задач.