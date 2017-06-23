Игорь Гужва может сесть на 10 лет

Главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве вручили подозрение.
Об этом проинформировала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Гужве объявили о подозрении по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или такое, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах; наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).
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С ходатайством об избрании меры пресечения прокуратура будет обращаться в суд завтра.
Напомним, вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.
Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.
Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько.