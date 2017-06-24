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Главная » Страна » В Львове началась уборка мусора

В Львове началась уборка мусора

В Львове началась уборка мусора
Фото: УНИАН

 Пока ТБО вывозят в города, с которыми уже были заключены соглашения

24.06.17 330
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По состоянию на вечер пятницы из 11 тыс 900 тонн скопившегося мусора из Львова вывезено 270 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, ссылаясь на Сергея Бабака, заместителя городского головы по вопросам ЖКХ.

Из 270, 90 тонн твердых бытовых отходов (ТБО) вывезено в те города, с которыми Львов имел и раньше сотрудничество, а 180 тонн вывезено в города, с которыми еще не было заключенных соглашений. 

Вывезли мусор только с части перенакопленных площадок. Тот, который накопился на территории перегрузочных станций, еще на месте.

Таким образом, мусор из Львова приняли восемь городов во Львовской области, из них - с четырьмя городами Львов уже имел подписанные соглашения. Также подписано соглашение с еще одним городом в области, но мусор на полигон в этот город еще не завозили.

Напомним, Садовый согласился на предложение обладминистрации о вывозе мусора из Львова.

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