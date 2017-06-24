В Украине осужден военнослужащий, который сотрудничал с "ДНР"

Дзержинский городской суд Донецкой области признал виновным и.о. командира взвода снайперов одной из воинских частей, который способствовал террористической организации "ДНР".
Об этом сообщает "Интерфакс - Украина".
Старшина в марте 2016 года, находясь в Дзержинске с целью причинения вреда обороноспособности Украины, способствовал террористической организации "ДНР".
Осужденный неоднократно по телефону связывался и в дальнейшем встречался с боевиком с позывным Ветер с перспективой перехода на сторону противника, передавал последнему информацию о силах и средствах, местах нахождения военных подразделений Вооруженных сил Украины для корректировки артиллерийского огня по позициям сил АТО. А также передал на временно неподконтрольную территорию тепловизор.
Суд учел все обстоятельства и приговорил к 9 годам лишения свободы.
Напомним, Россия планирует отставку и арест части руководства "ДНР".