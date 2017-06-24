Ситуация вокруг многострадальной ТЭЦ-6 решается

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что филиал "Киевтрансгаза" осуществил все необходимые подготовительные работы для возобновления транспортировки природного газа для нужд ТЭЦ-6 в полном объеме и ожидает "подтверждения от ПАО "Киевгаз" и потребителя о готовности принимать природный газ".

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"Несмотря на негативные социальные последствия ограничения подачи газа на указанную ТЭЦ и, стремясь не допустить разбаланса в энергосистеме Киева и области, Укртрансгаз согласился возобновить газоснабжение, несмотря на то, что из 61 млн гривен долга за транспортировку газа для производства электроэнергии на данный момент в Укртрансгаз поступило лишь 20 млн гривен. Общая задолженность ПАО "Киевэнерго" перед Укртрансгазом за услуги транспортировки составляет около 330 млн гривен. Это почти половина задолженности всех производителей тепловой энергии Украины", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что накануне Киевская городская госадминистрация направила в Укртрансгаз письмо, в котором гарантировала контроль за исполнением Киевэнерго в срок до 30 июня своих обязательств по погашению задолженности в размере 41 млн гривен.

"Если обязательства Киевэнерго по выплате задолженности до 30 июня не будут выполнены, газоснабжение ТЭЦ может быть вновь ограничено", - предупредили в компании.

Напомним, 1 июня власти Киева обратились к Кабмину с просьбой ввести мораторий на прекращение энергоснабжения стратегических объектов столицы, в частности, теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).