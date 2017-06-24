В Луганской области минимизировали таможенные платежи на 100 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В рамках проведения операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины на Луганщине в зоне проведения АТО была установлена группа лиц, предоставлявшая услуги по ввозу на таможенную территорию Украины товаров народного потребления с занижением таможенной стоимости, что привело к непоступлению в бюджет таможенных платежей", - говорится в сообщении.

В состав "центра" входили три предприятия-импортера, шесть предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в РФ, а также 29 фиктивных фирм.

Импорт товаров осуществлялся из РФ, Китая, Польши и Сербии.

Основными заказчиками услуг были предприятия реального сектора экономики Луганской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областей. Для снижения таможенных платежей организаторами "центра" использовались печати и документы подконтрольных нерезидентов.

"Объем импортируемых через подконтрольные "центру" субъекты хозяйствования товарно-материальных ценностей в течение 2015-2017 годов составил более 100 млн грн", - добавили в ГФС.

Напомним, НАБУ оценивает ущерб от коррупции в транспортной сфере в 1,5 млрд грн.