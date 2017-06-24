Красный Крест предложил создать в Донбассе зоны безопасности

Об этом он сообщил "Зеркалу недели".

"Мы предлагаем создать зоны безопасности вокруг Верхнекальмиусской и Донецкой фильтровальных станций, а также водопровода, от нее отходящего. Затем — в районах Золотого-Первомайска, 3-й насосной станции и водопровода, ведущего от нее к Горловским фильтровальным станциям №1 и 2, а также - в районе Петровского водозабора", - сказал Эшлиманн.

По его словам, концепция зон безопасности предполагает выведение военного персонала и оборудования с определенных объектов и участков вокруг них. Речь идет "не о километрах, а о десятках или сотнях метров вокруг объекта".

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"Очень важно соблюдение правил обеими сторонами: эта зона не подвергается обстрелу, не используется для расположения воинских частей или для планирования военных операций. То есть боевые действия могут происходить где угодно вокруг, но только не в самой такой зоне", - добавил он.

Эшлиманн отметил, что как украинская сторона, так и подконтрольные России боевики согласны создать такие зоны безопасности. Впрочем, сказал он, "дело не движется из-за отсутствия доверия".

По мнению главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине, эту идею необходимо реализовать.

"Ведь, помимо прочего, на Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станциях имеются огромные запасы хлорида, используемые для очистки воды. Они находятся в специальных цилиндрах. В случае прямого попадания при обстрелах цилиндры могут взорваться, хлорид попадет в воздух, и образуется токсичное облако, которое может выпасть в виде осадков где угодно — в зависимости от направления ветра. И поскольку все это происходит на густонаселенной территории, пострадать могут сотни тысяч людей", - предупредил он.

Напомним, Красный Крест направил в ОРДО гуманитарную помощь весом более 233 тонн.