В Сумской области двое мужчин на тракторе пытались незаконно переместить через государственную границу в Россию почти три тонны мясопродукции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Нарушителей задержали неподалеку от границы между украинским населенным пунктом Степок и российским Прилесье.

"Мужчины не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность. В прицепе транспортного средства стражи границы обнаружили груз мясной продукции", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной

В данный момент трактор вместе с грузом мяса, общий вес которого, по оценкам пограничников, достигает трех тонн, доставлен в пограничное подразделение. Позже его передадут представителям фискальной службы.

"Личности правонарушителей установлены, ими оказались жители одного из населенных пунктов приграничья. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины обоим мужчинам придется отвечать в суде", - резюмируется в сообщении.

Напомним, пограничники рассказали о поездках украинцев в оккупированный Донбасс и Крым.