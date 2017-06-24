Турчинов хочет брать у граждан РФ отпечатки пальцев или сетчатку глаза

Госпогранслужба установит в пунктах пропуска на границе с РФ дополнительное оборудование для въезда граждан РФ по биометрическим паспортам, а также отбора у них биометрических данных.

Об этом в субботу, 24 июня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области, передает УНИАН.

"Необходимо еще техническое оборудование, чтобы не создавать очереди на границе, так как не хватает технических средств, чтобы на 100% обеспечить эту задачу. Но пограничники над этим работают, и они предоставят буквально на следующей неделе свои расчеты и формально они уже готовы приступать к этой процедуре", - сказал Турчинов.

Он отметил, что рассматривает введение въезда по биометрическим паспортам как временную меру, до введения визового режима с Россией.

"Чтобы обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, пока правительство определяется с введением визового режима, при пересечении границы у любого россиянина брать идентификационные признаки (отпечатки пальцев или сетчатку глаза), - такая работа продолжается. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, если будет необходимое финансирование. А оно должно быть, потому что это - безопасность страны. Прошли времена, когда они могли здесь гулять. Будут заходить по процедуре европейской страны, которую мы будем определять", - сообщил Турчинов.

Он также дал понять, что его не смущает отсутствие у многих граждан РФ биометрических паспортов.

"Это их вопросы. Пусть заказывают. Мы должны надежно защищать границу и четко идентифицировать тех, кто эту границу пересекает, прежде всего из страны-агрессора", - заявил Турчинов.

Напомним, в Великобританию после Brexit придется въезжать по-новому.