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Прокуратура обвинила пограничников в нарушении прав задержанных

Прокуратура обвинила пограничников в нарушении прав задержанных
Иллюстративное фото

К ответственности привлечено почти 80 должностных лиц

24.06.17 335
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Прокуратура выявила нарушения работниками Госпогранслужбы прав задержанных за административные правонарушения. К ответственности привлечено почти 80 должностных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в субботу, 24 июня.

Отмечается, что ГПУ провела во всех регионах государства проверки соблюдения органами Государственной пограничной службы требований законодательства при применении принудительных мер воздействия за административные правонарушения.

Установлено, что в этом году сотрудниками ГПСУ к местам временного содержания помещено более 300 человек, в основном за совершение административных правонарушений, связанных с незаконным пересечением государственной границы.

"В рамках проводимых проверок по всем регионам государства установлено нарушение прав человека при административном задержании, доставке лиц и применении других мер принуждения, ограничивающих личную свободу. Работниками нарушались права задержанных, находившихся в пунктах временного содержания и специальных помещениях, законность их помещения в специальные учреждения, соблюдение сроков содержания, обеспечение надлежащих условий, разъяснение прав и т.д.", - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре обнаружили факты безосновательного задержания граждан Украины и иностранцев, незаконной их доставки в органы охраны государственной границы и содержания без оформления соответствующих протоколов о задержании. На такие нарушения реагировали региональные прокуроры.

Кроме того, органы охраны государственной границы Ровенской, Луганской и Черновицкой областей своевременно не информируют центры предоставления бесплатной вторичной правовой помощи о задержании лиц и их отказе от услуг защитника.

"С целью восстановления конституционных прав граждан в этом году прокурорами внесено более 30 документов прокурорского реагирования, к ответственности привлечены почти 80 должностных лиц органов охраны государственной границы", - говорится в сообщении ГПУ.

Напомним, украинцы на тракторе пытались вывезти в Россию три тонны мяса.

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