Гужва арестован с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен

По словам редактора "Страна.ua", таких денег у него нет

В субботу, 24 июня, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.

"Суд постановил: избрать подозреваемому Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога ... в сумме 544 тысячи гривен", - зачитал решение судья Владимир Бугель.

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Адвокат Гужвы Андрей Смирнов заявил, что защита примет решение о том, оспаривать ли меру пресечения.

"Гужва в ближайшее время окажется на свободе. Залог будет внесен и произойдет это в первый банковский день - понедельник", - заявила адвокат Елена Лукаш.

При этом словам Гужвы, такой суммы залога у него нет, поэтому он будет обращаться за помощью.

Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.