На столичном Московском мосту ищут заложенную бомбу

Взрывчатка находится в белой машине ВАЗ-2101, стоящей у моста

Сегодня, 24 июня, в полицию сообщили о заминировании столичного Московского моста.

Об этом сообщают "Стражи.Еспресо".

В полицию позвонил неизвестный человек, который рассказал, что он воевал в Донбассе против украинских военных и имеет при себе огнестрельное оружие, и заминировал Московский мост.

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По словам неизвестного, взрывчатка находится в белой машине ВАЗ-2101, стоящей у моста.

Сейчас патрульные трех районов столицы, в которых территориально расположен мост, разыскивают автомобиль.

Напомним, КГГА планирует начать реконструкцию Шулявского путепровода в конце 2017 года.