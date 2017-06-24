На столичном Московском мосту ищут заложенную бомбу

Сегодня, 24 июня, в полицию сообщили о заминировании столичного Московского моста.
Об этом сообщают "Стражи.Еспресо".
В полицию позвонил неизвестный человек, который рассказал, что он воевал в Донбассе против украинских военных и имеет при себе огнестрельное оружие, и заминировал Московский мост.
По словам неизвестного, взрывчатка находится в белой машине ВАЗ-2101, стоящей у моста.
Сейчас патрульные трех районов столицы, в которых территориально расположен мост, разыскивают автомобиль.
Напомним, КГГА планирует начать реконструкцию Шулявского путепровода в конце 2017 года.