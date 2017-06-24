За первые сутки "хлебного перемирия" в Донбассе погибли двое бойцов ВСУ

В субботу, 24 июня, в зоне проведения АТО на Донбассе в первый день действия "хлебного перемирия" погибли двое бойцов ВСУ, еще двое получили травмы и ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Огонь открывался на Донецком и Луганском направлениях, на Приморском было спокойно. Обстрелы боевики преимущественно осуществляли до 8:00 утра.

На Донецком направлении обстрелов было два - в районе Авдеевки и Верхнеторецком. Применялось стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые гранатометы.

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На Луганском направлении в районе Катериновки враг применил запрещенные минского договоренностям 120-мм минометы.

"Также ночью и уже в начале второй половины дня противник дважды с автоматических гранатометов станковых обстрелял украинских воинов, которые держат оборону в районе Крымского. Кроме того, еще утром оккупанты из стрелкового оружия били по нашим укрепления неподалеку Троицкого", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник заявил, что силы АТО готовы к "хлебному перемирию" начиная с полуночи 24 июня.