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Главная » Страна » "Европейский вал" на Харьковщине достроят к концу года

"Европейский вал" на Харьковщине достроят к концу года

"Европейский вал" на Харьковщине достроят к концу года
Арсен Аваков / Фото: УНИАН

Эта система, как считает Аваков, позволит Украине надежно уберечь границы Европейского Союза

24.06.17 166
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Инженерно-техническое обустройство государственной границы с Российской Федерацией на территории Харьковской области по проекту "Европейский вал" должно быть полностью закончено в 2017 году.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге в Харьковской области в субботу, 24 июня, информирует "Интерфакс-Украина".

"В этом году поставлена задача, и пограничники готовы ее выполнить, чтобы мы весь харьковский участок границы полностью перекрыли проектом "Европейский вал".

В этом году Харьковская область, затем - Луганская, Сумская. Такие наши планы, и мы будем настаивать, чтобы финансирование было полным", - отметил Аваков.

Он уточнил, что на обустройство границы в Харьковской области планируется направить в общей сложности 500 млн гривен.

"Для этого будут использоваться средства, выделенные в этом году порядка 200 млн гривен. Кроме того, проектом корректировки бюджета, который позавчера утвердил парламент, дополнительно предполагается еще 300 млн гривен. Это позволит весь харьковский участок границы обеспечить интеллектуальными вышками, сейсмическим кабелем, обеспечить инженерное обустройство, чтобы ни один метр границы не был без контроля пограничников. Эта система позволит нам надежно уберечь границы Европейского Союза, с которым у нас теперь безвизовый режим, и обеспечить реальное функционирование Европейского вала", - добавил Аваков.

Напомним, Европейский вал - проект по оборудованию границы с Россией. Первоначально назывался "Стена". 19 ноября 2014 года Кабинет министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об одностороннем обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов.

 

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