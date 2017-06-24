Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий

Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий

Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий
Андрей Парубий / Фото: kvedomosti.com

Спикер ВР верит в сжиженный газ

24.06.17 872
200

Российский проект "Северный поток-2" может поставить под угрозу энергетическую безопасность европейских стран.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время II Форума местного развития в Трускавце, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что во время его встречи со спикером Палаты представителей США Полом Райаном, тот выразил уверенность в том, что сжиженный газ на рынке будет гораздо дешевле сегодняшнего.

По словам Парубия, получение нового потока сжиженного газа поможет защитить энергетическую безопасность Украины.

"Мы выразили общую позицию по поводу того, что "Северный поток-2", который сегодня реализует Россия, вреден для Украины, противоречит интересам Украины, а также многих европейских государств и может влиять на их энергетическую безопасность", - подчеркнул Парубий.

Напомним, пять европейских компаний согласились выделить почти 5 млрд евро на строительство "Северного потока-2".

 

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине могут появиться американские войскаПарубий: Законопроект о реинтеграции Донбасса еще не написанНа согласительном совете Верховной Рады заявили о политических преследованиях

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 6420
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 2390
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 14366
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2816
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2733
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2540
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1612
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1898
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 3307
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1934
  1. Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатит 2394 / 2699
  2. После работы. Чем увлекаются лучшие топ-менеджеры Украины 1923 / 2188
  3. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 1890 / 4759
  4. Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной 1710 / 5453
  5. Учиться, учиться и ещё раз учиться! Почему украинцы беззащитны перед мошенниками 1408 / 1582
  6. Украинцы на тракторе пытались вывезти в Россию три тонны мяса 1045 / 1194
  7. Киев готов к "хлебному перемирию" с полуночи 24 июня 980 / 1370
  8. Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым 945 / 1204
  9. Циклопы, русалки и другие мутанты. 9 редких мутаций, носители которых стали героями мифов 906 / 1091
  10. В Украине осужден военнослужащий, который сотрудничал с "ДНР" 687 / 786
  1. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 23 / 4759
  2. Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым 7 / 1204
  3. Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатит 7 / 2699
  4. Учиться, учиться и ещё раз учиться! Почему украинцы беззащитны перед мошенниками 5 / 1582
  5. Определены самые социально прогрессивные страны мира 3 / 366
  6. Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной 3 / 5453
  7. Циклопы, русалки и другие мутанты. 9 редких мутаций, носители которых стали героями мифов 3 / 1091
  8. Далеко поедут. Семейная пара создала уникальный бизнес по производству протезов для зверей 3 / 1929
  9. Киев готов к "хлебному перемирию" с полуночи 24 июня 2 / 1370
  10. Тука: Деоккупация Донбасса не означает полномасштабную войну 2 / 1516
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.