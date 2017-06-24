Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий

Российский проект "Северный поток-2" может поставить под угрозу энергетическую безопасность европейских стран.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время II Форума местного развития в Трускавце, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что во время его встречи со спикером Палаты представителей США Полом Райаном, тот выразил уверенность в том, что сжиженный газ на рынке будет гораздо дешевле сегодняшнего.

По словам Парубия, получение нового потока сжиженного газа поможет защитить энергетическую безопасность Украины.

"Мы выразили общую позицию по поводу того, что "Северный поток-2", который сегодня реализует Россия, вреден для Украины, противоречит интересам Украины, а также многих европейских государств и может влиять на их энергетическую безопасность", - подчеркнул Парубий.

Напомним, пять европейских компаний согласились выделить почти 5 млрд евро на строительство "Северного потока-2".