Кража электрокабеля на Львовской железной дороге привела к задержке поездов

В субботу, 24 июня, во Львовской области из-за краж электрокабелей на железной дороге на несколько часов задерживают движение поездов.
Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Еще утром машинист электропоезда "Самбор-Стрый" возле села Кульчицы Самборского района обнаружил отсутствие около 400 метров электрокабеля.
По информации департамента, задержка движения железнодорожного транспорта на данном участке железной дороги составляла более двух часов.
Напомним, украинские вокзалы могут стать торговыми центрами.