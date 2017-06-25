Торецку грозит техногенная катастрофа

Из-за затопления шахт на поверхность поднимается метан, а на фенольном заводе ядовитые отходы могут прорвать дамбу

Городу Торецк Донецкой области грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице штаба АТО в Facebook.

"Из-за затопления шахт имени Артема и "Южной" на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей", - говорится в сообщении.

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Вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода "Горловка-Торецкое", возникшего в результате обстрелов со стороны боевиков. По подсчетам коммунальных служб Торецка, на землю ежедневно вытекает около 15 тыс. кубометров воды.

Вследствие этого, 35 тыс. жителей города получают воду только два часа в сутки. В связи с повышением температуры воздуха, расход воды существенно увеличился и ситуация значительно осложнилась. По словам мэра Торецка Юрия Евсикова, в городе в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний.

Обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня. Однако боевики не дают гарантий безопасности на время выполнения ремонта. С начала 2017 года торецкие коммунальщики отправили 6 заявок на обеспечение безопасности на время ремонта, однако боевики так и не предоставили гарантии.

Также техногенная катастрофа может грозить Новгородскому, расположенному поблизости Торецка.

"На местном фенольном заводе уже давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тыс. тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны боевиков, на заводе выведен из строя трубопровод, через который осуществлялась откачка воды, и уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки.

"Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области", - подчеркнули в СЦКК.

С начала 2017 года Торецкий фенольный завод отправил 9 заявок на обеспечение безопасности на время ремонта, однако боевики так и не предоставили гарантии.