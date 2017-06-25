Военные обезвредили ДРГ боевиков в зоне АТО

В Донбассе наши военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи по назначению в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, было уничтожено диверсионно-разведывательную группу противника", - говорится в сообщении.

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Четверо боевиков были задержаны, а еще двое - командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО - ликвидированы.

Погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова. Среди пленных был обнаружен еще однин представитель РФ из Алтайского края.

Напомним, в результате боевых действий 24 июня двое военнослужащих ВС Украины погибли. Один воин получил ранения, еще двое получили боевые травмы.