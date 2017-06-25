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Ситуация в Донбассе

Геращенко считает взрывоопасной экологическую ситуацию в Донбассе

Геращенко считает взрывоопасной экологическую ситуацию в Донбассе
Ирина Геращенко / Фото: Deutsche Welle

Затопление шахт грозит оползнями, а обстрелы водопроводов могут оставить без воды 600 тыс. человек

25.06.17 104
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Представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в  Донбассе Ирина Геращенко считает экологические проблемы Донбасса важнейшим вопросом после безопасности и гуманитарной составляющей.

Об этом она заявила в Facebook, назвав экологическую ситуацию в Донбассе взрывоопасной.

"Эта проблема требует сегодня повышенного внимания на самом высоком уровне, иначе может быть беда, которая накроет не только пострадавший от войны регион, а гораздо большую по площади территорию", - считает Геращенко.

По ее словам, критической остается ситуация с шахтами на оккупированных территориях.

"7 из них полностью разрушены и не могут быть восстановлены. На оккупированных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых украдено и вывезено оборудование, некоторые подтоплены до критической черты и там нужно немедленно откачать воду, иначе произойдет непоправимое: оползни, загрязнение грунтовых вод, рек", - написала Геращенко.

Она добавила, что немецкие эксперты готовы немедленно выехать на место беды и оказать помощь, но боевики не пускают зарубежных экспертов на эти объекты.

Кроме того, критической остается ситуация с водоснабжением Донбасса. Боевики продолжают обстреливать Донецкую фильтровальную станцию, в последнее время все чаше под огонь попадает  основная насосная станция. В результате 600 тыс. граждан по обе стороны линии соприкосновения летом могут остаться без воды.

Ситуация усложняется и тем, что рабочие после обстрелов отказываются выезжать на ремонт насосной станции.

"Несколько дней назад, после обстрелов, на поврежденный участок выехали ремонтные бригады, чтобы починить насосную станцию и восстановить водоснабжение десяткам тысяч людей. Так вот, эта ремонтная бригада была обстреляна, люди не успели добежать до убежища, они упали прямо на землю, и чудом никто не погиб. Теперь рабочие просто отказываются выезжать на ремонт!", - отметила Геращенко.

Также критической, является ситуация с Авдеевским коксохимическим заводом, где нужно провести ремонт системы водоснабжения в районе Ясиноватой.

"Техногенной катастрофы может закончиться ситуация с переполненными резервуарами предприятия "Инкор", для ремонтных работ нужно хотя бы 5 дней тишины, которых не дают!", - добавила она.

Напомним, городу Торецк Донецкой области грозит техногенная катастрофа. Из-за затопления шахт на поверхность поднимается метан, а на фенольном заводе ядовитые отходы могут прорвать дамбу.

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