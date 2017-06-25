Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 25 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенье, 25 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 6490
- Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 2448
- Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 14471
- Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2861
- Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2758
- "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2567
- Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1617
- След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1912
- Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 3367
- Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1951
- Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 5222 / 7402
- Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 2492 / 5521
- Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатит 2443 / 2757
- После работы. Чем увлекаются лучшие топ-менеджеры Украины 2027 / 2302
- Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной 1771 / 5516
- Учиться, учиться и ещё раз учиться! Почему украинцы беззащитны перед мошенниками 1590 / 1778
- Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым 1565 / 1790
- Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий 1376 / 1574
- Украинцы на тракторе пытались вывезти в Россию три тонны мяса 1173 / 1357
- Циклопы, русалки и другие мутанты. 9 редких мутаций, носители которых стали героями мифов 1100 / 1285
- Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 30 / 7402
- Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 29 / 5521
- Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 9 / 1264
- Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым 9 / 1790
- Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатит 7 / 2757
- Учиться, учиться и ещё раз учиться! Почему украинцы беззащитны перед мошенниками 5 / 1778
- Далеко поедут. Семейная пара создала уникальный бизнес по производству протезов для зверей 3 / 1932
- Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной 3 / 5516
- Циклопы, русалки и другие мутанты. 9 редких мутаций, носители которых стали героями мифов 3 / 1285
- Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий 3 / 1574
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.