Утром в воскресенье, 25июня, на автодороге Беловодск - Станица Луганская в районе с. Нижняя Ольховая Станично-Луганского района перевернулся микроавтобус Mersedes-Benz "Спринтер"с людьми. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительным данным, водитель маршрутного такси съехал с трассы и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек, из которых двое детей: 14 и 2,9 лет", - говорится в сообщении.

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На место происшествия сразу прибыли спасатели 24 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области, которые помогли освободиться пассажирам из маршрутного такси и передали их медицинским работникам.

Фото: dsns.gov.ua