Во Львове почти пять тысяч человек собрались на инициированное мэром города Андреем Садовым вече для обсуждения проблемы с мусором. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Сегодня на пл. Рынок во Львове состоялось общественное вече, участие в котором приняло почти 5 тыс. человек. Львовяне пришли на вече, чтобы поддержать позицию местного самоуправления по мусорной блокады Львова, и заявить четкую позицию, что если выстоит Львов — выстоит вся Украина. Таким образом, львовяне продемонстрировали свою четкую позицию относительно искусственно организованной против города мусорной блокады", - отмечается в сообщении.

На площади выступил мэр города Андрей Садовый. Он сообщил горожанам о следующих шагах по очистке Львова от мусора.

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"Эта мусорная блокада, в которой нас держат уже год времени, начала давать трещину. Следующий шаг – это обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов. Все обратились к Президенту, к Премьеру, чтобы снять эту блокаду", - сказал он.

Напомним, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовичской свалке в мае 2016 года, после которого на полигоне прекратили отгружать отходы. Львовская власть пыталась договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулась на протесты тамошних жителей и, по утверждению львовских властей, саботаж со стороны власти.

22 июня глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка предложил мэру Львова Андрею Садовому передать в управление ЛОГА вывоз твердых бытовых отходов из Львова.

В предложении указано, что власти области обязуется вывезти накопленный мусор из Львова за 20 дней, и до 2019 года ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области. В свою очередь, Львову предлагают выделить 300 млн грн субвенции в год на вывоз отходов и передать во временное управление области коммунальное предприятие "Львовспецкоммунтранс".

23 июня Садовый назвал предложение обладминистрации ультиматумом, но все же согласился на него. По его словам, в следующий четверг на пленарном заседании горсовет должен официально закрепить соглашение.