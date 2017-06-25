Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Во Львове по призыву Садового на вече вышли 5 тыс. человек

Видео Во Львове по призыву Садового на вече вышли 5 тыс. человек

<span class="label red">Видео</span> Во Львове по призыву Садового на вече вышли 5 тыс. человек
Фото: city-adm.lviv.ua

Мэр города заявил, что "мусорная блокада" начала давать трещину

25.06.17 980
200

Во Львове почти пять тысяч человек собрались на инициированное мэром города Андреем Садовым вече для обсуждения проблемы с мусором. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Сегодня на пл. Рынок во Львове состоялось общественное вече, участие в котором приняло почти 5 тыс. человек. Львовяне пришли на вече, чтобы поддержать позицию местного самоуправления по мусорной блокады Львова, и заявить четкую позицию, что если выстоит Львов — выстоит вся Украина. Таким образом, львовяне продемонстрировали свою четкую позицию относительно искусственно организованной против города мусорной блокады", - отмечается в сообщении.

На площади выступил мэр города Андрей Садовый. Он сообщил горожанам о следующих шагах по очистке Львова от мусора.

"Эта мусорная блокада, в которой нас держат уже год времени, начала давать трещину. Следующий шаг – это обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов. Все обратились к Президенту, к Премьеру, чтобы снять эту блокаду", - сказал он.

Напомним, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовичской свалке в мае 2016 года, после которого на полигоне прекратили отгружать отходы. Львовская власть пыталась договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулась на протесты тамошних жителей и, по утверждению львовских властей, саботаж со стороны власти.

22 июня глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка предложил мэру Львова Андрею Садовому передать в управление ЛОГА вывоз твердых бытовых отходов из Львова.

В предложении указано, что власти области обязуется вывезти накопленный мусор из Львова за 20 дней, и до 2019 года ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области. В свою очередь, Львову предлагают выделить 300 млн грн субвенции в год на вывоз отходов и передать во временное управление области коммунальное предприятие "Львовспецкоммунтранс".

23 июня Садовый назвал предложение обладминистрации ультиматумом, но все же согласился на него. По его словам, в следующий четверг на пленарном заседании горсовет должен официально закрепить соглашение. 

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатитВ Львове началась уборка мусораСадовый согласился на предложение обладминистрации о вывозе мусора из Львова

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 9537
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 5653
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1321
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 1475
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 7849
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 7982
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4017
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 2341
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4444
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 1687
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 5960 / 7982
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 2634 / 5653
  3. Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатит 2460 / 2768
  4. После работы. Чем увлекаются лучшие топ-менеджеры Украины 2062 / 2334
  5. Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной 1781 / 5526
  6. Учиться, учиться и ещё раз учиться! Почему украинцы беззащитны перед мошенниками 1636 / 1810
  7. Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым 1586 / 1800
  8. Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий 1399 / 1594
  9. Украинцы на тракторе пытались вывезти в Россию три тонны мяса 1206 / 1384
  10. Циклопы, русалки и другие мутанты. 9 редких мутаций, носители которых стали героями мифов 1146 / 1319
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 39 / 7982
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 29 / 5653
  3. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 11 / 1475
  4. Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым 9 / 1800
  5. Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатит 7 / 2768
  6. Учиться, учиться и ещё раз учиться! Почему украинцы беззащитны перед мошенниками 5 / 1810
  7. Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной 3 / 5526
  8. Далеко поедут. Семейная пара создала уникальный бизнес по производству протезов для зверей 3 / 1932
  9. После работы. Чем увлекаются лучшие топ-менеджеры Украины 3 / 2334
  10. Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий 3 / 1594
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.