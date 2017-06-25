В Донецке остановился захваченный боевиками металлургический завод

Донецкий металлургический завод, захваченный боевиками, остановил работу из-за отсутствия дизельного топлива. Об этом пишут Новости Донбасса со ссылкой на источник на предприятии.
По словам источника, из-за отсутствия солярки ДМЗ не работает уже неделю.
"Солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. Из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме", - говорится в сообщении.
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Напомним, владельцы Донецкого металлургического завода объявили об остановке предприятия 27 февраля - накануне введения внешней администрации со стороны ОРДО.
1 марта главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили о вводе "внешнего управления" на всех работающих украинских предприятий на временно оккупированных территориях Донбасса.
Лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко заявлял, что производственные процессы предприятий, которые берет под контроль "ДНР", будут переориентированы на Россию и утверждал, что они смогут обеспечивать до 70% доходов "бюджета" террористчиеской "республики".