Число жертв пожара в Пакистане возросло до 153 человек

Десятки человек находятся в критическом состоянии

Число погибших в результате возгорания бензовоза в провинции Пенджаб в Пакистане возросло до 153 человек. Об этом сообщает The Assоciated Press.

По данным спасателей, количество жертв может возрасти, поскольку десятки человек все еще находятся в критическом состоянии.

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Ранее сообщалось, что по меньшей мере 123 человека погибли и несколько десятков получили ранения в результате возгорания и взрыва бензовоза в пакистанском городе Бахавалпур.

Местные жители собирали разлившийся бензин с перевернувшегося в результате ДТП бензовоза. Очевидцы говорят, что причиной пожара могли стать сигареты, которые курили некоторые подошедшие к перевернутому бензовозу люди.