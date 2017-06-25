"Хлебное перемирие": боевики четыре раза открывали огонь

Наши бойцы на провокации не поддаются

Боевики и дальше не выполняют в полном объеме все обязательства в рамках последних договоренностей по соблюдению перемирия. Хотя интенсивность и количество вражеских обстрелов с начала суток существенно снизились, незаконные вооруженные формирования все-таки 4 раза открыали огонь по позициям наших бойцов. Украинские военнослужащие на провокации не поддавались.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этом участке линии разграничения противник открывал огонь по позициям сил АТО один раз - сразу после полуночи из противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

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Донецкое направление. Здесь пророссийские вооруженные банды нарушали перемирие дважды. Оба раза - северо-восточнее Авдеевки, в районе населенного пункта Каменка. Около 13.00 боевики совершили обстрел одного из наших опорных пунктов из стрелкового оружия. А за 3:00 оккупанты обстреляли там наши укрепления из 82-мм минометов.

Луганское направление. На этой части фронта пока зафиксирован лишь один вражеский обстрел. После обеда оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по воинам сил АТО, которые держат оборону возле поселка Желтое.