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Фейгин: Сущенко может выйти на свободу уже в текущем году

Фейгин: Сущенко может выйти на свободу уже в текущем году
Марк Фейгин / Фото: Росбалт

Суд над журналистом в РФ, вероятно, начнется осенью

25.06.17 29
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Марк Фейгин, адвокат журналиста Романа Сущенко, незаконно арестованного в Москве, прогнозирует начало основного суда по делу своего подзащитного осенью, а освобождение журналиста - до конца года. 

Об этом он рассказал в интервью Front News International.

"До конца года. Таковы процессуальные сроки. То есть мы чисто теоретически можем завершить основной суд первой инстанции и обжалование до конца года. Если приговор вступит в законную силу, то ничто не мешает Путину с этого момента на следующий день его помиловать. Грубо говоря, провести вот этот обмен. Тогда препятствие снимается, потому что формально сейчас помиловать его Путин не может. У него нет для этого полномочий. Сначала приговор должен вступить в силу. Сроки, конечно, могут сдвигаться. А уже как будет – посмотрим", - отметил адвокат. 

В то же время Фейгин предположил, что если будет какое-то существенное обострение между Украиной и Россией, вопрос освобождения Сущенко может отложиться.

"Напомню вам, что тот же Сенцов сидит уже четвертый год, хотя он тоже рассчитывал на обмен. Риски есть, и именно из-за этого риска работа по освобождению Романа Сущенко была начата не тогда, когда уже прошел суд. Вопрос этот должен все время быть подброшен на уровень политического решения, даже на стадии предварительного следствия. Чтобы добиться освобождения политзаключенного, переговоры должны идти параллельно с любыми процессуальными процедурами. Если же они тормозятся, то это создает предпосылки к тому, чтобы торг велся дольше и цена возрастала", - отметил адвокат.

Фейгин также сообщил, что основной суд по делу Сущенко не начнется после 30 августа, так как скорее всего в этот период начнется ознакомление с делом.

"Я думаю, что суд начнется в лучшем случае осенью. Но точной даты назвать не могу. Это зависит не от защиты, а от следствия", - отметил он. 

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

26 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил пребывание Сущенко под стражей до 30 июня.

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