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Главная » Страна » Порошенко: Вопрос поставок США оружия Украине может быть решен до октября 2017 года

Порошенко: Вопрос поставок США оружия Украине может быть решен до октября 2017 года

Порошенко: Вопрос поставок США оружия Украине может быть решен до октября 2017 года
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

В ближайшее время Украину должен посетить глава Пентагона Джеймс Мэттис

25.06.17 79
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Вопрос предоставления США оборонительного оружия Украине может быть решен до октября 2017 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам по итогам визита в США, передает Украинская правда.

"Во время встречи с министром обороны, что было подтверждено во время встречи в Белом доме, позицию по поставкам оборонительного оружия попытаются решить еще в пределах текущего бюджетного года. Вы знаете, что он продолжается до октября", - сказал он.

Порошенко также анонсировал визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину в течение 2-3 месяцев и выразил надежду, что в течение этого времени будут подписаны "оборонные" соглашения.

Он также рассказал, что Мэттис во время встречи в Пентагоне заявил, что США гордятся украинским Вооруженными силами.

Кроме того, президент заверил, что в Конгрессе США существует полная поддержка санкций против РФ за невыполнение Минских соглашений.

"В решении по жестким санкциям за невыполнение Минских соглашений существует полный консенсус... Дискуссия ведется только о полномочиях президента - может ли президент единолично отменять санкции. Относительно содержательной части я дискуссии не вижу", - сказал Порошенко.

Он также заявил, что США продемонстрировали Украине полную поддержку в вопросе санкций против РФ за Северный поток-2.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует РФ, цель которой отнюдь не экономическая и не энергетическая. Цель - лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере", - считает президент.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Пентагоне обсуждается вопрос о предоставлении Украине летального оружия. 

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