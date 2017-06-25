Порошенко: Вопрос поставок США оружия Украине может быть решен до октября 2017 года

Вопрос предоставления США оборонительного оружия Украине может быть решен до октября 2017 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам по итогам визита в США, передает Украинская правда.

"Во время встречи с министром обороны, что было подтверждено во время встречи в Белом доме, позицию по поставкам оборонительного оружия попытаются решить еще в пределах текущего бюджетного года. Вы знаете, что он продолжается до октября", - сказал он.

Порошенко также анонсировал визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину в течение 2-3 месяцев и выразил надежду, что в течение этого времени будут подписаны "оборонные" соглашения.

Он также рассказал, что Мэттис во время встречи в Пентагоне заявил, что США гордятся украинским Вооруженными силами.

Кроме того, президент заверил, что в Конгрессе США существует полная поддержка санкций против РФ за невыполнение Минских соглашений.

"В решении по жестким санкциям за невыполнение Минских соглашений существует полный консенсус... Дискуссия ведется только о полномочиях президента - может ли президент единолично отменять санкции. Относительно содержательной части я дискуссии не вижу", - сказал Порошенко.

Он также заявил, что США продемонстрировали Украине полную поддержку в вопросе санкций против РФ за Северный поток-2.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует РФ, цель которой отнюдь не экономическая и не энергетическая. Цель - лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере", - считает президент.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Пентагоне обсуждается вопрос о предоставлении Украине летального оружия.