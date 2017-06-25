Порошенко договорился о закупке 2 млн тонн американского угля

Украина достигла предварительных договоренностей о закупке 2 млн тонн американского угля. Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью национальным телеканалам, передает LB.ua.

"В августе состоится визит министра (энергетики США, - ред.) Перри. Нам есть много о чем говорить. И об участии американских компаний в приватизации энергетических компаний. Вторая позиция - вы знаете, что после захвата украинских предприятий на оккупированной территории мы отказались от покупки угля с оккупированных территорий. И для обеспечения прозрачности энергетического рынка, мы договорились, что американский уголь из Пенсильвании по конкурентным ценам... у нас будет гарантированная поставка минимум 2 млн тонн угля. Для этого созданы все условия, сейчас должны заключаться контракта", - заявил Порошенко.

Напомним, 17 февраля из-за нехватки угля в Украине вступило в силу чрезвычайное положение в энергетике 17 февраля 2017 года.

ЧП в энергетике, в частности, предусматривает, что Укрэнерго определяет допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей; требования относительно состава оборудования ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применение в случае необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, и контроль над их соблюдением.

14 июня Кабмин продлил чрезвычайное положение в энергетике еще на месяц.