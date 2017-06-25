Украина оказалась в середине рейтинга социально развитых стран

Наша страна опередила Беларусь и Россию, но уступила Польше и Литве

Украина заняла 64-е место из 128 в ежегодном американском рейтинге Social Progress Imperative. Об этом сообщают Українські новини.

Беларусь в рейтинге получила 65 место, а Россия – 67. В рамках исследования учитывались такие критерии, как медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора, свобода слова, толерантность и защита прав человека.

Польша в этом рейтинге получила 32 место, Латвия – 34, а Литва – 35.

Первое место заняла Дания. На втором месте - Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.

Напомним, за год Украина поднялась с 56-го на 50-е место в рейтинге инновационных стран Global Innovation Index.