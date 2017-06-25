За шесть месяцев 2017 года в пожарах погибли 913 человек

В Украине в пожарах с начала 2017 года погибли 913 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Каждый день огнеборцы ликвидируют сотни пожаров, на которых гибнут и травмируются наши соотечественники. Только за прошедшие сутки в Украине произошло 148 пожаров, в результате которых 4 человека погибли и еще 1 - пострадал. С начала года показатель гибели достигает уже 913, а травмированных - 723", - говорится в сообщении.

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Основными причинами травмирования и гибели людей является собственная халатность и пренебрежение правилами пожарной безопасности. В частности, отмечается, что курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички в местах, легко доступных для детей, почти всегда приводят к пожарам в помещениях.