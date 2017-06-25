Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото Папа Римский помолился за мир в Украине

Фото Папа Римский помолился за мир в Украине

<span class="label red">Фото</span> Папа Римский помолился за мир в Украине
Папа Римский Франциск / Фото: Reuters

Понтифик обратился к украинцам на Площади Святого Петра

25.06.17 33
100

Папа Римский Франциск поприветствовал украинскую общину, которая присоединилась к молитве на Площади Святого Петра в Ватикане, и присоединился к Молитве мира для украинской земли. Об этом сообщает посольство Украины при Святом Престоле в Facebook понтифика.

"Во время воскресной молитвы "Ангелус Господень" Папа Франциск поздравил Верховного Архиепископа, епископов, священников Украинской Греко-Католической Церкви и многотысячную украинскую общину, которая присутствовала на площади Святого Петра в Ватикане. В своем обращении Понтифик сказал, что присоединяется с украинцами к Молитве мира для дорогой украинской земли в Соборе Святого Петра", — сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/emb.va

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Вопрос об освобождении заложников в ОРДЛО поднимается на уровне Папы РимскогоАудиенция Трампа с Папой Римским длилась 20 минутЧубаров призвал 18 мая помолиться о жертвах геноцида крымскотатарского народа

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 9660
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 5900
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1363
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 1692
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 7940
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 8786
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4070
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 2524
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4475
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 1712
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 6528 / 8786
  2. В Донецке остановился захваченный боевиками металлургический завод 1487 / 1642
  3. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 1427 / 2478
  4. Снять и выбросить. 14 вещей, которые нужно убрать из мужского гардероба 1089 / 1245
  5. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 1087 / 1692
  6. Военные обезвредили ДРГ боевиков в зоне АТО 1020 / 1108
  7. Во Львове по призыву Садового на вече вышли 5 тыс. человек 977 / 1095
  8. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 922 / 5900
  9. Британская домохозяйка выиграла £1,3 млн в онлайн-игре 776 / 892
  10. Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий 737 / 1610
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 40 / 8786
  2. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 12 / 1692
  3. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 5 / 5900
  4. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 5 / 2478
  5. В Донецке остановился захваченный боевиками металлургический завод 5 / 1642
  6. Во Львове по призыву Садового на вече вышли 5 тыс. человек 4 / 1095
  7. Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий 3 / 1610
  8. В Германии напечатали купюру номиналом ноль евро 3 / 558
  9. Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым 2 / 1820
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.