Папа Римский Франциск поприветствовал украинскую общину, которая присоединилась к молитве на Площади Святого Петра в Ватикане, и присоединился к Молитве мира для украинской земли. Об этом сообщает посольство Украины при Святом Престоле в Facebook понтифика.

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"Во время воскресной молитвы "Ангелус Господень" Папа Франциск поздравил Верховного Архиепископа, епископов, священников Украинской Греко-Католической Церкви и многотысячную украинскую общину, которая присутствовала на площади Святого Петра в Ватикане. В своем обращении Понтифик сказал, что присоединяется с украинцами к Молитве мира для дорогой украинской земли в Соборе Святого Петра", — сказано в сообщении.

















Фото: facebook.com/emb.va